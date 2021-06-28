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Общество28 июня 2021 5:22

Погода в Ижевске 28 июня: ожидаются жара до +33 °С и дожди с грозами

Рассказываем о погоде на день
Мария Шилова
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Очередной жаркий день в Ижевске по данным синоптиков

Очередной жаркий день в Ижевске по данным синоптиков

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск. На календаре 28 июня, понедельник. Жара продолжается, но разбавят её дожди. Рассказываем подробнее о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра днем поднимется до +31...+33 °С. Южный ветер подует со скорость 8-13 м/с. Однако синоптики сообщают о кратковременных дождях и грозах днем с усилением порывистого ветра до 15-20 м/c.

Ночью температура понизится до +18...+20 °С. На небе будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

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