Штабеля древесины загорелись в Удмуртии 27 июня

Пожар 2 ранга произошел в Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

27 июня штабеля древесины загорелись в Балезинском районе Удмуртии. Сообщение о горении поступило сотрудникам МЧС в 18:28.

Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные эшелоны, на улице Карсовай открытым пламенем горели штабеля древесины. Спустя час, в 19:26, был объявлен 2 ранг пожара.

«На месте работают силы и средства Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 45 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России - 19 человек и 6 единиц техники», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

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