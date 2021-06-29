Мобильное развитие компетенций: эксперты Билайн в Ижевске провели лекцию об искусственном интеллекте

Фото: Билайн

Билайн организовал мастер-класс «Машинное обучение в телекоме» для студентов и молодых специалистов вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках Всероссийского форума «ИННОВА – 2021», который с 21 по 26 июня прошел в Ижевске. Это одно из мероприятий в рамках недавно подписанного соглашения о сотрудничестве между ПАО «ВымпелКом» и Ижевским государственным техническим университетом им. М.Т. Калашникова в сфере подготовки специалистов по различным перспективным IT направлениям.

Участниками форума стали студенты, аспиранты, молодые ученые вузов и научных организаций, а также молодые специалисты организаций и предприятий со всей России.

В рамках образовательного пространства участники погрузились в проблематику цифровой трансформации экономики. Программа форума включала лекции и мастер-классы от экспертов, а также кейс-задачи, где прорабатывались идеи и концепты проектных решений для промышленных предприятий и коммерческих организации, в том числе и для осуществления процессов цифровизации.

Представители digital блока компании Билайн прочитали лекцию о том, какие решения с применением искусственного интеллекта в ближайшие годы кардинально изменят привычные процессы. Эксперты рассказали участникам форума про такие направления как классическое машинное обучение, компьютерное зрение и компьютерная лингвистика, аудиоаналитика. В ходе встречи затронули вопросы о применении искусственного интеллекта и технологии больших данных не только для телекома, но и для других отраслей: ритейл, банки, медицина, городская и транспортная инфраструктура, другие сферы.

Фото: Билайн

В практической части представители оператора разобрали с проектными командами кейс-задачу о том, какие данные могли бы быть полезны для классификации людей на возрастные группы. В завершении встречи участники получили шорт-лист полезных ресурсов, способствующие развитию потенциала молодых специалистов в области Data Science.

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