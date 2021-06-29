Глава Удмуртии Александр Бречалов получит второй компонент вакцины в прямом эфире

Фото: Александр Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов, получивший первый компонент вакцины от коронавируса 28 июня, постарается поставить вторую прививку в прямом эфире. Об этом губернатор заявил в истории в своем инстаграме.

«Самое забавное, конечно, читать ваши утверждения, что вместо вакцины мне вкололи витамин. Ну что могу сказать? По-моему, 19 июля у меня вторая компонента, постараюсь сделать в прямом эфире», — ответил губернатор сомневающимся подписчикам. «У меня по прежнему достаточно высокий уровень антител, но с учетом более агрессивного нового штамма я решил не ждать пока они обнулятся и сделал прививку сейчас», — подчеркнул глава (ранее он заявлял о высоком уровне антител после ковида, перенесенного им около года назад; этим он объяснял отсутствие острой необходимости в личной вакцинации).

Глава региона вновь отметил добровольный характер вакцинации в Удмуртии. Он надеется, что никакие ограничения для невакцинированных граждан вводить не придется. Тем не менее, он призвал граждан, не имеющих медицинских противопоказаний, поставить прививку.

Напомним, в последнее время в Удмуртии наблюдается устойчивый рост ежедневного числа заболевших инфекцией. Отменяются или переносятся массовые мероприятия, возобновлены масочные рейды. С целью увеличения темпов вакцинации открыты выездные пункты, а на Центральной площади Ижевска открыли стационарный пункт.

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