Почему жителям Ижевска важно знать свой уровень антител и как долго они защищают организм от коронавируса?

Александр Петров пояснил, как стоит действовать во время новой волны коронавируса. Фото: Архив «КП»

Коронавирус вновь атакует Удмуртию. Согласно статистике оперштаба республики на 28 июня, за минувшие сутки в нашем регионе коварным вирусом заболел еще 91 человек. Чтобы остановить ход пандемии и побороть ее, необходимо вакцинироваться. Но знаем ли мы, как правильно подготовиться к процедуре? А в каких случаях стоит ревакцинироваться? В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+) врач с 25-летним стажем, директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров дал ответы на самые волнующие вопросы о вакцинации.

Из нашего подкаста вы узнаете:

- Почему важно знать свой уровень антител и как долго они защищают организм?

- Через какое количество дней после вакцинации или болезни будет правильно сдать тест на выявление антител?

- Какие тесты сдавать перед вакцинацией от коронавируса и какие тест-системы самые точные?

- Защищает ли «Спутник V» от всех штаммов коронавируса и пришел ли в Удмуртию индийский штамм?

- Можно ли поставить первую прививку и заболеть коронавирусом?

- Нужно ли будет ставить прививку от гриппа вместе с вакциной от коронавируса?

- Что такое ПЦР-тест и почему иностранные посольства не принимают тест на антитела?

Послушать эфир полностью и найти ответы на все поставленные вопросы можно по ссылке.

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