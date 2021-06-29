Владельцы SKODA могут сэкономить до 30 % при обслуживании у официального дилера

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С наступлением лета ŠKODA AUTO Россия порадует своих давних клиентов специальным предложением на сервисные работы у официальных дилеров марки.

Так, с 01 июня по 31 августа владельцам автомобилей ŠKODA старше четырех лет предлагаются выгодные условия на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с:

- заменой компонентов тормозной системы (передние и задние колодки, диски, барабаны);

- заменой компонентов передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т.п.);

- заменой комплекта ГРМ;

- проведением регламентного технического обслуживания.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо пройти регистрацию на сайте service.skoda-avto.ru и получить промокод, предоставляющий право получения разовой выгоды.

Размер выгоды на эти услуги зависит от общей суммы заказ-наряда:

- при сумме чека от 10 000 до 19 999 руб. – 3000 руб.;

- при сумме чека от 20 000 до 29 999 руб. – 5000 руб.;

- при сумме чека более 30 000 руб. – 7000 руб.

Техническое обслуживание автомобилей с пробегом зачастую требует больше временных и материальных затрат. Предлагая специальные условия на услуги официальных дилеров, чешский бренд выражает благодарность своим многолетним клиентам и их семьям. Компания заботится о своей ŠKODA FAMILY и стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность за рулем каждого автомобиля.

Узнать подробности и записаться можно по телефону: +7 (3412) 20-95-83, на сайте aspec-lider.ru или по адресу: г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 9.

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