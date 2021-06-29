Россельхозбанк открыл новый офис в Можге

В Можге состоялось торжественное открытие нового дополнительного офиса Россельхозбанка по адресу: улица Наговицына, дом 87.

Из прежнего помещения офис переехал в современное, удобно расположенное здание в центральной части города. Характеристики помещения позволили разместить здесь несколько функциональных зон: круглосуточную зону самообслуживания, зону ожидания, зону обслуживания, кассовый блок, комнаты для переговоров. В офисе есть все необходимое для качественного и комфортного обслуживания клиентов, предоставляются все виды продуктов и услуг Россельхозбанка для физических лиц, наиболее востребованные услуги для малого и микробизнеса, а также для крупного и среднего бизнеса.

Открытие офиса прошло в торжественной обстановке. Алую ленту перед входом разрезали заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов, директор Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков, глава муниципального образования «Можгинский район» Александр Васильев, председатель Можгинского районного совета депутатов Галина Королькова, заместитель главы администрации МО «Город Можга» Галина Мамонтова, руководители крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств района.

«Россельхозбанк – банк для каждого. Удобный доступ к финансовым услугам должен быть у всех и всегда. Именно поэтому банк уделяет такое пристальное внимание развитию региональной сети. Уверен, что в новом офисе, обновленном по самым современным стандартам, будет удобно всем нашим клиентам. Также хочу отметить, что в настоящее время мы активно работаем над развитием дополнительных небанковских сервисов. И в этом нам помогает конструктивное взаимодействие с руководством региона и муниципальных образований», – обратился к участникам мероприятия заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

«Очень удобное расположение, центр города, бойкое место. Я думаю, что жителям города и района это очень понравится, и это притянет дополнительное количество клиентов. В сотрудничестве заинтересованы все – и сам Россельхозбанк, и руководители наших сельхозпредприятий, крепких хозяйств, которых очень приятно было видеть сегодня на открытии офиса. Я думаю, что дальнейшее сотрудничество будет самым взаимовыгодным», – отметил глава муниципального образования «Можгинский район» Александр Васильев.

«Мы рады видеть наших клиентов в светлом, просторном, красивом офисе, где предлагается полный спектр банковских услуг. Изменилось не только расположение – новым, более удобным, стал и режим работы. Приглашаем всех жителей Можги и Можгинского района оценить эти новые возможности», – сказал директор Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

Россельхозбанк работает в Удмуртской Республике с 2001 года. На сегодняшний день в регионе действует 23 офиса обслуживания, которые охватывают все города и районы республики. Офис в Можге стал третьим в Удмуртии, переведенным в рамках программы реновации в новое помещение, отвечающее самым современным требованиям к качеству предоставления банковских услуг.

.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). АО «Россельхозбанк». Реклама.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.