«Ижсталь» вакцинирует своих работников

Фото: «Ижсталь»

Любой сотрудник может сделать прививку в здравпункте, расположенном в административно-бытовом помещении одного из цехов. Разрешение на вакцинацию выдает специалист городской поликлиники № 6 после осмотра и измерения давления. Для профилактики COVID-19 применяются вакцины «Cпутник V» и «ЭпиВакКорона». Также желающим предоставляется возможность привиться в городской поликлинике № 6, находящейся в шаговой доступности от центральной проходной завода.

Фото: «Ижсталь»

«Для крупного промышленного предприятия с круглосуточным режимом работы вакцинация – единственный эффективный способ предотвращения массового заражения персонала коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинации мы уделяем особое внимание», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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