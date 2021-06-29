Реконструкция главного корпуса оружейного завода и проспект Калашникова: о чем еще рассказал глава Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев Фото: Архив КП

Сегодня на радио «Комсомольская правда – Ижевск» в прямом эфире глава города Олег Бекмеметьев ответил на вопросы слушателей. Из нашего подкаста вы узнаете, ждать ли в ближайшее время реконструкцию главного корпуса оружейного завода, что сейчас есть по проспекту Калашникова. И вернутся ли в Ижевск серьезные ограничения прошлого года по закрытию, в связи с ухудшением ситуации с ковидом.

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