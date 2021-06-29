Гороскоп на 30 июня для ижевчан: Тельцы захотят все бросить, а Рыбы будут на всех обижаться

Что звезды готовят нашим читателям? Фото: Архив КП

ОВЕН

Вы не зря чувствуете усталость. Стоит остановиться и перевести дух. В ближайшее время силы вам еще понадобятся.

ТЕЛЕЦ

Вы проходите через довольно тяжелый жизненный период. Сегодня будет велик соблазн все бросить и пойти по легкому пути, но в вашем случае это точно не выход.

БЛИЗНЕЦЫ

На поверхность всплывут довольно мерзкие воспоминания, которые вы замели под ковер, но не одолели до конца. Либо вы не испугаетесь и добьете застарелые страхи и переживания, либо они рано или поздно добьют вас.

РАК

Вам не хватает естественности. В глазах окружающих вы выглядите как робот, машина, функция – и в последнюю очередь как человек. Жаль, что окружающие не понимают, что за титановой броней скрывается чувствительное человеческое сердце.

ЛЕВ

Вам, конечно, сложно представить, что и другим бывает непросто, но сегодня вы поймете, что вселенная не только не крутится вокруг вас – больше того, не только вы являетесь предметом ее стратегического интереса и вечным спарринг-партнером. Кому-то (большинству) достается от нее гораздо сильнее.

ДЕВА

Вам не стоит перекладывать собственную вину на других, даже если и кажется, что это может принести какую-либо выгоду. Звезды советуют достать из закромов сознания остатки чести и использовать их по назначению.

ВЕСЫ

Спокойный, даже степенный день. Хорошо бы прогуляться на свежем воздухе с любимым человеком. Следите за кошельком.

СКОРПИОН

Вы будете доставать свое ядовитое жало при каждом удобном случае. Это принесет определенные успехи и достижения в работе и даже в личной жизни – но стоит ли оно того?

СТРЕЛЕЦ

Одно неверное действие может привести вас к чудовищному и бесповоротному краху. Будьте внимательны - и удачи вам.

КОЗЕРОГ

Монотонные поступательные задачи вам сегодня не будут даваться от слова «совсем». Постарайтесь отдрейфовать в минимальный креатив – дела сразу пойдут в гору.

ВОДОЛЕЙ

Вы заврались. И врете вы сами себе, и знаете об этом прекрасно. И мучаетесь тоже только и исключительно поэтому. Расслабьтесь и откройтесь близким людям – они поймут.

РЫБЫ

Зря вы на всех обижаетесь – с вами который день (если не всю жизнь) не очень-то и просто найти общий язык. Вы – таинственная жемчужина зодиака, но не стоит злоупотреблять своим положением. Иногда все же стоит быть немного проще.

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