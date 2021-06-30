Погода в Ижевске на 30 июня: небольшой дождь и до 34°С, а местами гроза

В Ижевске пройдут небольшие дожди Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня последний июньский день, но не унываем, впереди еще два летних месяца. Пейте утренний кофе, настраивайтесь на рабочий лад, а мы расскажем вам о погоде на сегодня.

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра говорят, что сегодня будет переменная облачность, но небольшие дожди все же прольются. Местами по Удмуртии пройдут грозы. Температура воздуха поднимется до +32…+34°С, скорость южного ветра достигнет 9–14 м/с, при грозе она увеличится – 15–20 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», небольшие дожди пройдут только утром и вечером, в остальное время будет облачно с прояснениями. Температурный столбик поднимется до +32°С. Максимальная отметка скорости переменного ветра – 5,2 м/с.

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