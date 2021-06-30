Россельхозбанк назвал самые популярные фермерские сыры

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Несмотря на то, что сыр считается всесезонным продуктом, оживление спроса начинается весной и растет к лету, когда возобновляются пикники, а фермеры начинают пасти коров и коз на свежей траве. Россельхозбанк проанализировал спрос на различные виды фермерского сыра и выяснил, что больше всего россияне любят мягкие сорта, такие как моцарелла, качотта или сулугуни – на них приходится треть спроса.

Ближайший конкурент мягких сыров – полутвердые, которыми интересуется каждый четвертый посетитель маркетплейса фермерской продукции «Свое Родное». Почти каждый пятый любит твердый сыр, каждый десятый – козий. Интересно, что сыр с плесенью, некогда бывший диковинкой на отечественном столе, привлекает уже более 8 % россиян.

Еще 2 % – настоящие поклонники сыра, которые, не отдавая предпочтений конкретному сорту, хотят ощутить всю палитру вкусов и поэтому предпочитают ассорти. Столько же любителей творожных сыров.

«С 2014 года по России пошла целая волна запуска фермерских и крафтовых сыроварен, в стране появились сотни новых рецептов и вкусов сыра. Это прямая заслуга малого и микробизнеса, которую оценили даже за границей: в 2019 году сборная российских сыроделов триумфально выступила на международном фестивале Fromonval (Фромонваль) во Франции, завоевав 7 медалей. Важно, что теперь у миллионов россиян появился прямой доступ к заботливо приготовленной фермерами качественной и свежей продукции», – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Развивается производство фермерских сыров и в Удмуртской Республике. Сыры из Удмуртии представляют регион на конкурсе «Вкусы России», спрос на местную фермерскую продукцию растет, а направление «ремесленное сыроделие» стало лидером по количеству участников образовательного проекта «Школа фермера» на территории республики. Причем один из лучших выпускников «Школы фермера» – Антон Колотов из Балезинского района – получил грант от Россельхозбанка на реализацию защищенного им бизнес-плана по созданию производства сыра и кисломолочных продуктов. Многие начинающие фермеры региона связывают свое будущее именно с этим направлением, причем с желанием заняться сыроварением в отрасль приходят люди, прежде с ней не связанные. И поскольку интерес к ремесленному сыроделию продолжает оставаться высоким, оно включено в программу следующего потока «Школы фермера», который будет организован в Удмуртии в этом году.

«Для меня сыр – это гораздо больше, чем просто еда. Чтобы он получился действительно вкусным, нужно вкладывать в него душу. Это делаю и я, и все мы – фермеры-сыровары. Я уже долгие годы варю сыр и всякий раз удивляюсь, когда на моих собственных глазах рождается вкусная и полезная еда. Здорово, что теперь мы, сыроделы, можем предложить плоды нашего труда огромному числу россиян по всей стране благодаря сервису «Свое Родное», – сказал председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

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Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). АО «Россельхозбанк». Реклама.

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