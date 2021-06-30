Жители Удмуртии сэкономили свыше 100 тысяч рублей на кофе, мороженом и такси

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Tele2 в Удмуртии подвела итоги очередной волны акции «Понедельники Tele2». В течение шести недель в первый рабочий день клиенты оператора могли выбрать три актуальных предложения из целого набора подарков. Наибольшей популярностью у абонентов в республике пользовался сет: мороженое и кофе в «Макдоналдс», скидка на поездку на такси Gett («Гетт»).

С 17 мая по 21 июня 2021 года Tele2 ввела для своих клиентов еженедельный ритуал, который помог по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. Каждый понедельник клиентам Tele2 был доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов, поэтому подготовила подарки в самых востребованных категориях – кофе, такси, кино, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение и так далее. Клиенты могли воспользоваться тем, что необходимо им в этот конкретный понедельник – при этом было доступно до трех предложений из списка.

Среди офлайн-предложений наибольшим спросом по понедельникам у клиентов оператора в Удмуртии пользовались кофе и мороженое в «Макдоналдсе», а также скидка на такси Gett. Так, за шесть недель акции абоненты выпили 308 литров кофе, съели 1144 порций мороженого. Суммарная экономия по трем предложениям составила свыше 100 тысяч рублей.

Среди онлайн-предложений наиболее популярными стали подарки от партнеров: Aliexpress («Алиэкспресс»), Lamoda («Ламода») и онлайн-кинотеатра Wink («Винк»).