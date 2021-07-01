Погода в Ижевске 1 июля: похолодание до +28 и грозы

Сегодня все еще будет жарко, но не так сильно, как в предыдущие дни. Фото: Анастасия Михайлова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня оно особенно доброе, потому что принесло долгожданное похолодание. Конечно, на улице все еще будет жарко, но по крайней мере будет уже не так тяжело. А подробнее о погоде на день расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха сегодня составит +26…+28 градусов. Ожидается переменная облачность, местами грозы. Пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. Но при грозе его скорость увеличится до 15 — 20 м/с.

Подробнее о погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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