«Шахматы в школах»: в Удмуртии подведены итоги 4-го года проекта

Фото: Амир Закиров

Четвертый год подряд в Удмуртии проходит конкурс-проект «Шахматы в школах», выявляющий лучшую организацию преподавания шахмат в школах региона. 25 июня в загородном Кампусе «ТАУ» подвели итоги этого конкурса. Рассказываем, кто получил награды и как проходит психологическое исследование, оценивающее влияние шахмат на школьников.

«НАШЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ»

Проект «Шахматы в школах» нацелен не только на внедрение шахматного спорта во все дошкольные и школьные учреждения, но и на подготовку преподавателей на базе Ресурсного центра г. Ижевска и с. Дебесы. Важно и выстроить непрерывный диалог между министерством образования и науки Удмуртии и министерством по физической культуре, спорту и молодежной политики республики.

С целью поддержки школ в их непростом деле их ежегодно награждают за лучшую организацию преподавания шахмат.

Призовые места за участие в проекте «Шахматы в школах» заняли:

1 место – МОК «Гармония – школа №97»;

2 место – ГБОУ УР «Лицей №41»;

3-4 место – МАОУ «Лингвистический лицей №25» Ижевска и «СОШ №50» Ижевска;

5 место (лучшая сельская школа) – МБОУ «Шарканская СОШ»;

6 место – МБОУ «СОШ №73»;

7-8 место – МБОУ Кыквинская СОШ и МБОУ Игринская «СОШ №5»;

9 место – МБОУ «СОШ №62»;

10 место – МБО «СОШ №77»;

11 место – МБОУ «Ягульская СОШ»;

12 место – МБОУ «СЭЛ №45»;

13 место – МБОУ «СОШ №34»;

14 место – БОУ УР «Столичный лицей»;

15 место – МОУ «Кекоранская СОШ»;

16 место – МБОУ «СОШ №42»;

17 место – МБОУ «ГЮЛ №86»;

18 место – МБОУ «Камбарская СОШ №2»;

19 место – МБОУ «Новобинская СОШ»;

20 место – МКОУ «Атабаевская СОШ»;

21 место – МБОУ «Боярская СОШ»;

22 место – МБОУ «Подшиваловская СОШ»;

23 место – МБОУ Игринская «СОШ №2».

«Как только проект «Шахматы в школах» появились в Ижевске, мы сразу же решили принять в нем участие. Выучили педагогов, которые сейчас реализуют этот проект. Приятно видеть большие результаты, которые мы достигли за этот год. Мы очень признательны и благодарны Федерации Шахмат и Корпорации «Центр» за мероприятие и внимание к шахматам, потому что это развитие наших детей, а значит, наше светлое будущее. Большое всем спасибо!» – рассказала Марина Соротокина, директор школы №73.

Сертификаты на получение специализированного шахматного инвентаря получили:

- Боярская СОШ Каракулинского района;

- Игринская «СОШ №5»;

- ижевские школы №№ 42, 88, 61;

- Камбарская «СОШ №2»;

- Подшиваловская СОШ им. Героя Советского Союза В.П.Зайцева;

- Узинская СОШ Селтинского района.

Благодаря поддержке Федерации шахмат России и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко уже 80 общеобразовательных учреждений получили инвентарь для проведения уроков по шахматам.

Награждение сопровождалось творческими номерами Фото: Амир Закиров

«Подведение итогов – это всегда самое волнительное событие в мероприятиях. Год был действительно сложным из-за пандемии и ограничений. Но за этот год с помощью Федерации шахмат России и Фонда Елены и Геннадия Тимченко мы смогли открыть два Ресурсных центра, провели олимпиаду по шахматам и впервые провели очень интересное соревнование «Дебют», где играли младшие школьники. Поздравляю всех с тем, как развивается проект, набирает обороты. Радостно видеть явных лидеров проекта, приятно видеть, как к нам присоединяются новые школы и новые педагоги, которые хотят учить детей интеллектуальному виду спорта. Спасибо вам!», – выступил исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

ШАХМАТЫ И УЧЕБА: СВЯЗЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Шахматы – игра, повышающая уровень интеллекта и развивающая логическое мышление. Эта игра учит анализировать и тщательно продумывать свои действия. Навыки, полученные за шахматной доской, помогают детям в повседневности, влияют на скорость принятия решений.

В 2020 году под эгидой Федерации шахмат России стартовало масштабное психологическое исследование о влиянии шахмат на познавательную и эмоционально-личностную сферу школьников младших классов. Удмуртия стала одним из регионов, в которых проводились эти исследования.

Торжественное вручение наград Фото: Амир Закиров

«Надеюсь, что шахматы в результате этого исследования очень сильно выиграют перед многими дисциплинами, даже перед математикой. Очень хотелось бы в это верить. Сейчас прошел только первый этап, мы с нетерпением ждем результаты и вручаем первые призы за вклад в это дело», – рассказал директор «СШ по шахматам им. С.Ф. Ощепкова» Максим Озолин.

Благодарственные письма за участие в исследовании вручили школам Ижевска:

- СОШ №50

- СОШ №77

- СОШ №88

«Я хочу поблагодарить представителей школ за ту работу, которую вы ежедневно ведете. Без вашего участия не было бы ни этого проекта, ни активного развития шахмат в нашей республике. Спасибо вам, вашим педагогам и ученикам!» – обратилась к участникам проекта руководитель Ресурсного центра по подготовке и повышению квалификации педагогов-преподавателей шахмат Светлана Дерябина.

Чтобы узнать, кто получил грантовую поддержку Корпорации «Центр» и Федерации шахмат Удмуртии, читайте наш подробный материал.

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