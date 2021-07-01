Гороскоп на 2 июля для ижевчан: Девам не стоит учить всех жизни, а Скорпионы разочаруются в близком человеке

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ОВЕН

Решительность, способность идти напролом и даже некоторая эгоистичность – эти качества сегодня помогут вам добиться значительных успехов в работе. Это касается даже тех редких Овнов, которые в себе эти качества подавили. Огненная природа знака пробьет наросшую с годами скорлупу тактичности и стеснительности, если таковая имеется.

ТЕЛЕЦ

Сынам и дочерям прекрасной Венеры сегодня лучше не заниматься делами, которые требуют срочного решения - по возможности лучше свалить их на более беспокойных и нервных представителей зодиакального круга. К сожалению, у вас не будет времени на анализ ситуации и оценивание обстановки – то есть на то, что вы умеете лучше всего.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня ваше любопытство будет сталкиваться с недовольством и даже агрессией со стороны окружающих. На личном фронте возникнут бреши, которые нечем будет закрывать. Возможно, лучше даже и не пытаться.

РАК

Вас может сильно подставить ваша ранимость. День требует волевых решений и хлестких мазков – вы же рискуете прообижаться на кого-нибудь целые сутки за какую-нибудь мелочь и пропустить все веселье. Лучше потратьте свою неуемную энергию на созидание.

ЛЕВ

Огня в вас сегодня будет гораздо меньше, чем обычно. Вы устали, да и звездная конъюнктура не способствует проявлению ваших лучших качеств. К вечеру жизнь проверит вас на вшивость, поставив перед выбором – проявить великодушие и пожертвовать большим личным успехом или пройтись по чужим головам к вершине Олимпа. Понимаем, для вас это сложный выбор…

ДЕВА

Вам стоит отойти от природного желания учить других жизни. Некоторые люди так любят свое несовершенство, что готовы идти войной на любого, кто пытается простимулировать их на перемены. В конце концов, посмотрите на себя – сами-то вы совершенны? Вы часто об этом забываете.

ВЕСЫ

Ваши дипломатические качества очень помогут вам в работе, особенно с утра. На волне успеха вы можете забыть о рисках и совершенно оторваться от ситуации. Маятник неизбежно и сам по себе качнется назад, но и безжалостно сметет все ваши успехи. Помните об этом и следите за равновесием.

СКОРПИОН

Вы имели непростительную с вашей точки зрения неосторожность полностью довериться человеку. Что ж, не зря вы считали ее непростительной. Главное, не стригите всех под одну гребенку – ваш человек еще придет.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам, как и Овнам, звезды советуют полностью подчиниться своему внутреннему огню и быть чуть эгоистичнее, чем обычно. У Стрельцов вообще сегодня прекрасный день, если не считать небольшие проблемы на личном фронте.

КОЗЕРОГ

Жизнь в последнее время заставляет вас действовать совсем не так, как вы привыкли, и вести себя не так, как хотелось бы. Ощущение, что вы находитесь не в своей тарелке, скоро пройдет. Козероги, вы слишком умны, чтобы не понимать неизбежность цикличности жизни.

ВОДОЛЕЙ

Не полагайтесь на свою интуицию. Понятно, что говорить это Водолею – все равно, что просить Льва поверить, что не он является центром обозримой Вселенной. Но сегодня ваша интуиция действительно может навести вас на ложный след, а идти по нему придется даже не месяцы, а годы.

РЫБЫ

Как и Водолеям, звезды советуют вам поменьше полагаться на свою интуицию. Впрочем, у вас вряд ли будет время заниматься внутренними раскопками – ибо снаружи будет происходить очень много мелких отвлекающих событий. Но на всякий случай – будьте рациональнее.

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