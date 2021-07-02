Погода в Ижевске 2 июля: ожидается облачная погода, дождь и гроза

Вечером может понадобиться зонтик Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь и гроза! А подробнее о погоде на день расскажет «Комсомолка».

По данным сайта GISMETEO, температура воздуха сегодня составит +29 градусов. Ожидается переменная облачность, местами грозы, а вечером небольшой дождь. Ветер южный с порывами до 7 м/с. Кстати, полнолуние через 22 дня, 24 июля. Долгота дня составит 17 часов 42 минуты.

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