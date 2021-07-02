2 июля в Ижевске пройдет акция«Однерка и семерка»

Такая акция проводилась в Ижевске в прошлом году на День города Фото: Архив «КП» в Ижевске

2 июля в Ижевске стартует акция «Однерка и семерка». Мероприятие проводят в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести».в 2020 году. Об этом сообщает пресс служба администрации города.

Познакомиться с историей Ижевска можно будет, проехав на трамвае 1 маршрута или троллейбусе 7 маршрута. В салоне экскурсовод будет рассказывать о старом Ижевске и познакомит с историей улиц.

Во время проведения акции количество мест в трамвае и троллейбусе будет ограничено требованиями санитарной безопасности. Использование масок обязательно.

Напомним, «однёрка» и «семёрка» - слова, которыми ижевчане называют маршруты трамвая №1 и троллейбуса №1.

Такая акция проводилась в Ижевске в прошлом году на День города.

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