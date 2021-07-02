За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 104 человека

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 2 июля в Удмуртии выявлено 104 новых случая коронавируса. В числе заболевших 11 детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет. Зафиксировано 3 летальных случая.

43 человека выздоровели, их выписали.

2 475 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 628 – средней степени тяжести, 79 в тяжелом состоянии.

Всего на 2 июля в Удмуртии зарегистрировано 35 956 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 269 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 505 летальных случаев.

Вакцинированы 197 457 жителей Удмуртии. Из них 143 635 прошли через оба этапа вакцинации.

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