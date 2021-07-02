На месте бургерной «Гарри» в Ижевске откроется доставка суши

Фото: Ульяна Колмогорова

На улице Пушкинская, 268 Г откроется доставка суши. Вывеска на новом месте уже висит. Напомним, ранее в этом помещении находилась бургерная «Гарри». Она закрылась 10 апреля. Как сообщил основатель, он не верит в будущее у заведений такого типа.

Теперь на месте висит новая табличка «Фудзияма суши». Группа в социальных сетях ведется активно, но о дате открытия до сих пор неизвестно и 1 200 подписчиков держат в неведении.

В меню доставки суши и роллы в наборах от 4 до 88 штук. Также поке с креветками или угрем и стартеры. К заказу можно добавить совсем неазиатские пончики или салат чукка с белым кунжутом, ореховым соусом и креветками. Однако бесплатные палочки, соевый соус, имбирь и васаби идут не во всех наборах и, видимо, придется их заказывать за дополнительную плату. Поэтому будьте внимательны. Цена самого большого сета на 88 роллов и суши в 2,4 кг составляет 2 099 рублей. Средний сет в 24 ролла обойдется 1 069 рублей.

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