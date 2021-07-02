Карта распространения коронавируса на 2 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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104 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 2 июля. К сожалению, 3 человека скончались. Всего в регионе выявили 35 956 случаев коронавируса. За весь период вылечились 32 269 человек, скончались 505 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам:
Ижевск — 17 087
Глазов — 1 675
Воткинск — 1 520
Можга — 1 937
Сарапул — 1 359
Завьяловский район — 1 898
Алнашский район — 664
Балезинский район — 588
Вавожский район — 302
Воткинский район — 397
Глазовский район — 379
Граховский район — 206
Дебесский район — 311
Игринский район — 819
Камбарский район — 317
Каракулинский район — 224
Кезский район — 395
Кизнерский район — 360
Киясовский район — 242
Красногорский район — 405
Малопургинский район — 510
Можгинский район — 367
Сарапульский район — 439
Селтинский район — 292
Сюмсинский район — 286
Увинский район — 1 083
Шарканский район — 589
Юкаменский район — 351
Якшур-Бодьинский район — 513
Ярский район — 293
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