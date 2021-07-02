Карта распространения коронавируса на 2 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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104 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 2 июля. К сожалению, 3 человека скончались. Всего в регионе выявили 35 956 случаев коронавируса. За весь период вылечились 32 269 человек, скончались 505 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам:

Ижевск — 17 087

Глазов — 1 675

Воткинск — 1 520

Можга — 1 937

Сарапул — 1 359

Завьяловский район — 1 898

Алнашский район — 664

Балезинский район — 588

Вавожский район — 302

Воткинский район — 397

Глазовский район — 379

Граховский район — 206

Дебесский район — 311

Игринский район — 819

Камбарский район — 317

Каракулинский район — 224

Кезский район — 395

Кизнерский район — 360

Киясовский район — 242

Красногорский район — 405

Малопургинский район — 510

Можгинский район — 367

Сарапульский район — 439

Селтинский район — 292

Сюмсинский район — 286

Увинский район — 1 083

Шарканский район — 589

Юкаменский район — 351

Якшур-Бодьинский район — 513

Ярский район — 293

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