В Ижевске открылся новый офис обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс»

Фото: Амир Закиров

Новый полноформатный офис Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» открылся в Ижевске. Он расположен в Устиновском районе по адресу проспект им. Конструктора Калашникова, 19.

Прием клиентов организован в 6 окнах обслуживания, где они могут получить консультацию специалистов, подать документы на открытие лицевого счета, узнать задолженность по услугам, а также оплатить коммунальные услуги, начисление по которым ведет «ЭнергосбыТ Плюс». Такой офис может принять порядка 300 человек в день.

«Открытие отделений важно в тех микрорайонах, где идет застройка нового жилья. Устиновский район активно растет, соответственно, мы открыли здесь полноценный большой офис, который может принимать наших клиентов в удобное для них время», – отметил директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

Помещение офиса находится на 1 этаже жилого дома. Это удобно для пенсионеров, посетителей с детьми и маломобильных групп населения. Такое расположение решает главные задачи – доступность офисной сети и качество обслуживания клиентов компании.

«И по времени, и по расстоянию нам удобно сюда добираться. Хорошо, что открываются новые офисы. Сегодня вот пришли сюда, нам все объяснили, каких документов не хватает. Попробуем через госуслуги еще решить вопрос», – рассказал один из посетителей, Иван.

Внутри очень светло и просторно, есть удобные места ожидания, на входе сидит охранник. Дружелюбный персонал поможет со всем разобраться.

«Если человек чего-то не понимает, или ему не хватает каких-то документов, мы стараемся разобраться, предлагаем альтернативные варианты, чтобы ему не пришлось повторно обращаться в офис с тем же вопросом», – поясняют сами работники.

Режим работы нового офиса:

ВТ-СБ: 08:00-17:00, перерыв: 12:00-13:00; ВС-ПН: выходные дни; 25 число каждого месяца – неприемный день.

Получить консультацию и оплатить счета жители Ижевска могут также в полноформатном офисе на Кирова, 142, и в окнах обслуживания на территории Сбербанка по адресам: ул. Гагарина,5Б и ул. 7-я Подлесная, 71.

Напоминаем, ижевские офисы работают по предварительной записи. Запись на консультацию осуществляется по телефону 8 (800) 00-10-32 и в офисах обслуживания. По вопросу внесения оплаты обслуживание в порядке живой очереди.

Обращаем внимание, что все вопросы можно решить без визита в офис, на сайте компании udm.esplus.ru и в личном кабинете.

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