Как помочь животным перенести жару

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Как помочь домашним животным перенести жару, об этом сегодня говорили в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск». Советы давала главный ветеринарный врач Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных Оксана Коробейникова. Из нашего подкаста вы узнаете, почему в жару не стоит подстригать домашнего питомца и можно ли для охлаждения использовать вентилятор.

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