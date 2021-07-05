Подпольное игорное заведение закрыли в Удмуртии

Организовали незаконный бизнес местный житель и две его сообщницы Фото: pixabay.com

За организацию незаконной игорной деятельности задержаны трое жителей Воткинска, об этом сообщают пресс-службы МВД по Удмуртии и Следственного Управления СКР по Удмуртии.

Как было установлено, 36-летний местный житель и две его соучастницы, также из Воткинска, незаконно открыли в городе игорное заведение. Азартные игры проводились на компьютерном оборудовании и систематически приносили владельцам доход.

В ходе расследования были проведены обыски. В месте проведения азартных игр правоохранительные органы изъяли компьютеры, а также 148 000 рублей и более 6 000 долларов США.

Организатора подпольного казино поместили в изолятор временного содержания. За совершенное правонарушение ему могут назначить штраф в размере до 1 млн. рублей или лишить свободы на срок до 4 лет.

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