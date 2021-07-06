Выращивать рыбу или обустроить зону отдыха: как использовать земельный участок в Удмуртии?

Фото: vk.com/ooofirstmay

Если вы всегда мечтали о даче на берегу пруда или о собственном бизнесе, то эта новость для вас. ООО «Первый май» предлагает два перспективных участка, подходящих для реализации любой смелой идеи. Чем же так уникальны площади?

На одном из участков с кадастровым номером 18:16:006001:593 расположен живописный пруд. На земельном участке разрешено размещать объекты водного фонда, содержать и использовать водный объект – пруд. Место отлично подойдет для выращивания рыбы, рыбалки для себя и гостей. Также здесь можно разместить зоны отдыха для посетителей. От Ижевска до возможного туристического места – всего 40 км. Как сообщает нынешний собственник участка, пруд очень популярен не только среди местного населения, но и среди городских жителей.

Фото: vk.com/ooofirstmay

Фото: vk.com/ooofirstmay

Еще одна территория под продажу – участок с кадастровым номером 18:16:047028:261. Земля предназначена для размещения производственных зданий.

Фото: vk.com/ooofirstmay

Фото: vk.com/ooofirstmay

Из плюсов – развитая инфраструктура. Расстояние до Агрыза 5 км, а до Ижевска – всего 40 км.

Оба участка находятся в Малопургинском районе. Цена договорная.

За подробностями обращайтесь в сообщения группы vk.com/ooofirstmay.

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