Меломаны Удмуртии могут купить билеты на концерты Юрия Башмета и Дениса Мацуева со скидкой

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Tele2 обновила программу лояльности «Больше» в Удмуртии. Теперь в ней есть максимум предложений для нескучного лета по другим правилам и разнообразного культурного досуга. Она включает привилегии для любителей музыки мирового уровня и юных кулинаров.

Tele2 (Теле2) дополнила программу лояльности «Больше» новыми предложениями. Еще 3 дня абоненты оператора могут приобрести билет на легендарный фестиваль «На Родине П.И. Чайковского» (0+) со скидкой 10 %. Промокод программы нужно ввести при оплате на сайте или назвать при покупке в кассе филармонии. В этом году впервые фестиваль пройдет не только в концертных залах, но и в формате оpen air (опен эйр) в Ижевске, Сарапуле и Воткинске с 8 по 11 июля. Главной концертной площадкой станет стадион «Динамо» в столице республики, где состоится выступление Дениса Мацуева совместно с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. В Воткинске состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением дирижера Юрия Башмета.

Программа «Больше» также пополнилась предложениями для юных шеф-поваров. Кулинарный клуб «Облака» дарит скидку на детскую кулинарную смену в стиле «Гарри Поттера». Промокод необходимо показать администратору при покупке путевки.

Для тех, кто не любит готовить, в «Больше» появилось спецпредложение от сети кафе «Суши мастер». До конца июля абоненты Tele2 получают вторую порцию азиатской лапши Wok (Вок) в подарок. Достаточно получить SMS-код (СМС-код) и ввести на сайте или в приложении при оформлении заказа.

Также в программе лояльности есть спецпредложения, кешбэк и подарки для поклонников онлайн-шоппинга, в том числе скидка на товары из специальной подборки маркетплейса OZON (ОЗОН). В разделе электронных книг – месяц бесплатной подписки на Storytel (Сторител) с последними книжными новинками.

Воспользоваться привилегиями от Tele2 могут все клиенты оператора. Достаточно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте, подобрать интересное предложение и нажать кнопку «активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение (СМС) с промокодом, который нужно указать при оформлении заказа или назвать его при покупке товара.