Сведения о стоимости работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для размещения на стендах в лифтах

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Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "ГаДжаРи Групп" ("ООО "ИД "ГаДжаРи Групп")
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
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Сведения об организации:
ООО Издательский Дом «ГаДжаРи Групп»
ИНН 1831156560
Юр. адрес: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова 27 а
Тел. +7 3412 33 33 90, email: lm@raoko.ru
Агитационные материалы размещаются на условиях 100% предоплаты.
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