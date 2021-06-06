Сведения о стоимости работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для размещения на стендах в лифтах

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Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "ГаДжаРи Групп" ("ООО "ИД "ГаДжаРи Групп")

сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:

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Сведения об организации:

ООО Издательский Дом «ГаДжаРи Групп»

ИНН 1831156560

Юр. адрес: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова 27 а

Тел. +7 3412 33 33 90, email: lm@raoko.ru

Агитационные материалы размещаются на условиях 100% предоплаты.

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