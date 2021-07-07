Тарифы на предоставление площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации на территории Удмуртской Республики на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

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