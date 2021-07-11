138 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Ижевске

Всего в республике зарегистрировано 37 124 подтвержденных случая коронавируса Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным оперштаба Удмуртии, за последние сутки коронавирусом в регионе заболели 138 человек. 43 человека выздоровели.

Среди заболевших 25 детей и 15 пожилых. 5 летальных случаев: двое мужчин 46, 70 лет и три женщины 70 и 85 лет.

Всего в республике зарегистрировано 37 124 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 32 640 человек выздоровели. 535 летальных случаев. 3 103 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 695 в состоянии средней степени тяжести, 151 в тяжелом состоянии.

Всего в Удмуртии провели 1 305 978 исследований на коронавирусную инфекцию, 5 142 за последние сутки.

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