Жители Удмуртии могут заказать SIM-карты не выходя из дома

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Tele2 запустила совместный проект с KazanExpress. SIM-карту оператора можно заказать на сайте и забрать на следующий день в пункте самовывоза в четырех городах Удмуртии.

Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж в Приволжье. В рамках сотрудничества с крупными интернет-площадками новым партнером стал KazanExpress. Приобрести SIM-карты Tele2 теперь могут пользователи сайта в Ижевске, Воткинске, Можге и Сарапуле. Достаточно ввести запрос в поисковую строку сервиса, затем добавить в корзину комплект для подключения и оформить покупку. После получения заказа клиенты смогут самостоятельно активировать SIM-карту по инструкции на упаковке.

Жителям Удмуртии на сайте KazanExpress доступен комплект подключения с тарифом «Мой онлайн» за 150 рублей. В тарифный план входят безлимитные звонки внутри сети, 300 минут на все номера домашнего региона, 20 Гб интернета и безлимит на социальные сети и мессенджеры. Узнать подробности предложения можно на сайте оператора.

«Онлайн-шоппинг давно стал неотъемлемой частью жизни наших клиентов. Поэтому в развитии альтернативной розницы мы ориентируемся на сотрудничество с популярными интернет-площадками и маркетплейсами. Одно из важных преимуществ KazanExpress – оперативная доставка и разветвленная сеть собственных и партнерских пунктов самовывоза. Теперь помимо ставших уже привычными для покупок на маркетплейсе товаров на сайте можно приобрести SIM-карту Tele2 как отдельно, так и одновременно с мобильным устройством. Получить свою покупку можно уже на следующий день и сразу же начать пользоваться всеми преимуществами мобильной связи», – дополнил Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2.