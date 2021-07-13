ПСБ повысил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,25–0,65 п.п.

Максимальная ставка 6,75 % годовых действует по вкладу «Весомый процент»*. По вкладу «Онлайн» максимальная доходность составляет 6,3 % годовых**, предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозитам «Онлайн» и «Мой доход» максимальный срок действия вклада увеличен до 1098 дней.

На новые условия вкладов распространяется ранее запущенная акция #СТАВКИВВЕРХ, действующая до 30 сентября 2021 года. В рамках акции клиенты могут получить дополнительно до 1,5 процентных пункта надбавки к ставке по вкладу***. Для этого необходимо оформить новый или пополнить действующий срочный вклад на сумму от 300 тысяч рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тысяч рублей.

Все депозиты, кроме вклада «Онлайн», можно открыть любым удобным способом: в отделении, в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ.

«Для населения вклады по-прежнему являются самым популярным, понятным и удобным инструментом сбережения. Мы видим, как с циклом повышения ключевой ставки ЦБ у граждан начал расти интерес к классическим банковским сберегательным инструментам. Стремясь удовлетворить этот спрос, ПСБ повышает ставки по всей линейке вкладов. К примеру, максимальная ставка по вкладу «Онлайн» повышена нами до 6,3 % годовых, кроме того, мы хотим дополнительно поощрить клиентов, которые активно пользуются картами ПСБ для оплаты повседневных расходов, – для них эта ставка в рамках специальной акции #СТАВКИВВЕРХ может быть увеличена еще», – отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

* Вклад «Весомый процент»: валюта вклада: рубли, срок вклада: 250 дней. Размер вклада: от 10 000 рублей. Порядок внесения вклада: Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 50 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует индивидуальная процентная ставка; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3 раз; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). При досрочном расторжении проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения Договора. Процентные ставки с 12.07.2021: в первом процентном периоде 1–50 дней – 6,75 %, во втором 51–100 – 5,75 %, в третьем 101–250 – 4,5 % годовых. Открытие вклада возможно в подразделениях ПАО «Промсвязьбанк», в интернет- и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц.

** «Онлайн-вклад»: валюта вклада: рубли, срок вклада: 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней, возможно не более одного вклада, открытого на имя одного клиента. Размер вклада: от 100 тыс. рублей до 20* млн рублей. Порядок внесения вклада: безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим вклада: пополняемый; прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; пролонгируемый не более 3 раз на условиях вклада «Моя выгода», расходные операции не допускаются. Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). При досрочном расторжении договора до истечения 90 (-го) дня срока размещения, исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада или со дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день расторжения Договора, проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования» в соответствующей валюте, действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на дату расторжения договора. При досрочном расторжении договора по истечении 90 (-го) дня срока размещения проценты выплачиваются из расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) годовой процентной ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации). Процентные ставки с 12.07.2021: максимальная сумма вклада 20 000 000; если первоначальная сумма вклада от 100 000, то при сроке вклада 122 дня – годовая процентная ставка 4,8 %, 181 день – 5 %, 397 дней – 5,55 %, 547 дней – 5,65 %, 731 день – 5,95 %, 1098 дней – 6,25 %; если первоначальная сумма вклада от 1 000 000, то при сроке вклада 122 дня – годовая процентная ставка 4,85 %, 181 день – 5,05 %, 397 дней – 5,6 %, 547 дней – 5,75 %, 731 день – 6 %, 1098 дней – 6,3 %. * Если сумма вклада превысит максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке до востребования (0,01 % годовых). Открытие вклада возможно только в интернет- и мобильном банке для клиентов, не открывавших вклады в ИБ/МБ последние два года и при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания (ДКО). Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц.

*** Срок действия акции #СТАВКИВВЕРХ – с 08.04.21 по 30.09.21. Клиенту необходимо оформить новый или пополнить действующий срочный вклад, участвующий в акции, в рублях на сумму от 300 тыс. руб. в течение периода проведения акции и совершать ежемесячно покупки по карте «Твой банк» или «100+» от 30 тыс. руб. Надбавки при выполнении условий акции #СТАВКИВВЕРХ: Надбавка 0,75% годовых к ставке по вкладам предоставляется клиентам, имеющим вклад на сумму не менее 300 000 рублей, оформившим дебетовую карту «Твой банк», при совершении покупок по карте на сумму от 30 000 рублей в месяц. Надбавка 1 % годовых к ставке по вкладам предоставляется клиентам, имеющим вклад на сумму не менее 300 000 рублей, оформившим дебетовую карту «Твой банк» при совершении покупок по карте на сумму от 50 000 рублей в месяц. Также надбавка 1 % годовых к ставке по вкладам предоставляется клиентам, оформившим кредитную карту «100+», при совершении покупок по карте на сумму от 30 000 рублей в месяц. Надбавка 1,5 % годовых к ставке по вкладам предоставляется клиентам, имеющим вклад на сумму от 300 000 рублей, оформившим кредитную карту «100+» при совершении покупок по карте от 50 000 рублей. В случае выполнения условий клиент получит надбавку к % по вкладу (начиная с месяца, в котором пополнил или открыл вклад). Вознаграждение выплачивается ежемесячно в виде выплаты в рублях на счет карты не позднее последнего числа следующего календарного месяца, в котором были выполнены условия акции по вкладу и по карте одновременно и совокупный баланс клиента увеличился в результате открытия вклада на сумму не менее 300 тыс. руб. Надбавка применяется к совокупной сумме вкладов клиента в пределах 1 млн рублей. Надбавка к % по вкладу не фиксируется на весь срок вклада, а выплачивается только в период проведения акции с учетом срока выплаты вознаграждения.

Дебетовая Карта «Твой банк». Годовое обслуживание – 100 рублей, для карт в валюте доллары США и Евро – бесплатно. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 69 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности, начиная с даты окончания периода бескомиссионного обслуживания. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги, стоимость обслуживания не возмещается. Лимит на бесплатные переводы денежных средств на карты других банков по номеру мобильного телефона – до 100 000 рублей в месяц. Снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров – бесплатно. При снятии от 3000 до 30 000 рублей в сторонних банкоматах комиссия – 0 %. Начисление бонусных баллов Cash back регулируется Программой лояльности «Кешбэк» (в рамках Правил участия физических лиц в программах лояльности в ПАО «Промсвязьбанк») и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк», размещенными на сайте Банка.

Кредитная Карта «100+». Возобновляемый льготный период 101 день. Годовое обслуживание – 1190 рублей. Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания Банковской Карты (далее – Карта), начиная с даты первой операции, совершенной с использованием Карты (ее реквизитов), или первой операции пополнения. В случае расторжения Договора о выпуске Карты до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена Клиентом, не возвращается. Комиссия не взимается, если к моменту расторжения Договора о выпуске Карты по Счету Карты не было проведено ни одной операции по распоряжению Клиента, как с использованием основной, так и дополнительных Карт.

Первый год бесплатного обслуживания по карте «100+» предоставляется, если в течение календарного месяца с даты выдачи карты были совершены покупки на сумму свыше 1000 руб. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 69 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности, начиная с даты окончания периода бескомиссионного обслуживания. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги, стоимость обслуживания не возмещается.

Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно – не более 500 000 рублей; ежемесячно – не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров при сумме операции от 3 000 рублей, но не более 30 000 рублей в месяц, комиссия не взимается. Комиссия за снятие наличных свыше 30 000 руб., но не более лимита, установленного ежемесячно, составляет 4,9 % от суммы + 390 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Начисление бонусных баллов Cash back регулируется Программой лояльности «Кешбэк» (в рамках Правил участия физических лиц в программах лояльности в ПАО «Промсвязьбанк») и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк», размещенными на сайте Банка.

Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03.

ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251.

Информация от партнера.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.