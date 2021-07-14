22 магазина нелегально продавали алкоголь в Ижевске

Алкоголь незаконно продавали в 22 точках Фото: Архив КП

В Ижевске пресекли продажу алкоголя в 22 точках. Об этом сообщает пресс-служба города.

С 1 по 10 июля прошли рейды. В них приняли участие правоохранительные органы, Минпромторг республики, городская и районные администрации, добровольные дружины и активисты движения «Молодая гвардия». Изучали, соблюдается ли запрет на торговлю алкоголем ночью.

«В первую очередь проверяют магазины формата «у дома», так называемые «наливайки», а также ларьки, в них чаще всего нарушают антиалкогольное законодательство», — цитирует пресс-служба Дмитрия Шуклина, начальника управления общественной безопасности администрации города.

В 22 точках зафиксировали нарушения. По ним выписали протоколы, будет возбуждено административное производство. На нарушителей наложат штрафы.

Ранее мы рассказывали об ограничениях для работы «наливаек», а также — как с помощью законов можно закрыть нежелательное заведение в своем доме.

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