Гороскоп на 15 июля для ижевчан: Овнам не советуют распыляться, а Близнецов ждет ленивый день

Фото: архив КП

ОВЕН

Не пытайтесь всюду успеть – так вы распылите силы и ничего не добьетесь. Вечер идеально подходить для умеренного распития алкоголя с друзьями.

ТЕЛЕЦ

От вашей способности взять на себя ответственность в нужный момент сегодня будет зависеть многое. Ни в коем случае нельзя сдаваться в случае неудач – помните, что вы отвечаете за людей, которые вам доверились.

БЛИЗНЕЦЫ

Ленивый день. Вечером продуктивность будет существенно выше, чем утром и днем, но все равно она будет далека от ваших среднестатистических показателей.

РАК

Не отказывайтесь от общения, даже если вам очень не хочется разговаривать с человеком. Скорее всего, в какой-то момент вам понадобится помощь именно от него, но восстановить утраченные связи будет непросто.

ЛЕВ

Вы услышите много комплиментов от коллег по работе, и некоторые из них вас действительно удивят. Вечером возможна встреча с неприятным человеком.

ДЕВА

Все важные дела лучше сделать в первой половине дня. Во второй половине дня у вас едва ли будет на это время. Жизнь обещает подкинуть неприятный сюрприз.

ВЕСЫ

Вас ожидают резкие перемены на личном фронте. На работе также начинается довольно нестабильный период. И еще - следите за своим питанием.

СКОРПИОН

Сложный день. Вам предстоит важный разговор с начальством, из которого вы выйдете опустошенным и демотивированным. Не придавайте этому больше значения, чем есть на самом деле.

СТРЕЛЕЦ

Новые начинания и проекты будут удаваться, а вот зацикленность на старом, но проверенном – это путь вникуда. Сегодня не бойтесь рисковать.

КОЗЕРОГ

Вы будете пребывать в сладком плену иллюзий, который не позволит вам трезво оценивать обстановку вокруг вас. Звезды советуют вам сидеть дома и не высовываться.

ВОДОЛЕЙ

В большинстве вопросов вам необходимо действовать самостоятельно. Тысячу раз подумайте, прежде чем просить помощи даже у самого близкого человека.

РЫБЫ

Будет довольно сложно сохранить серьезность и основательность. Сегодня внутри вас проснется маленький ребенок. Впрочем, у каждого этот внутренний ребенок свой и неповторимый.

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