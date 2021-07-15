Передовиков «Ижстали» наградили ко Дню металлурга

Фото: «Ижсталь»

В канун профессионального праздника – Дня металлурга – на заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») чествовали передовиков производства.

Восьмерым присвоено звание «Заслуженный работник ПАО «Ижсталь». Трудовой стаж каждого превышает 30 лет, все они внесли личный вклад в развитие производства, освоение передовых технологий и модернизацию оборудования. Многолетний труд каждого отмечен государственными наградами. Церемония чествования завершилась посадкой именных рябин на заводской Аллее трудовой славы.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Фотографии 14 бригад и 28 работников занесены на заводскую Доску почета, за достижение высоких производственных показателей им присвоены звания «Лучший по профессии», «Лучший специалист», «Лучший руководитель».

Фото: «Ижсталь»

Всего ко Дню металлурга наградили свыше 230 работников завода. Среди наград – грамоты и благодарности Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства и Государственного совета Удмуртии, звания «Почетный металлург» и «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики».

«На «Ижстали» работают настоящие профессионалы, обладающие уникальным опытом и знаниями, с которым можно решать задачи любой сложности», – отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

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