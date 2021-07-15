Какие гаджеты вошли в топ самых популярных аудиоустройств Приволжья?

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Tele2 изучила предпочтения посетителей фирменной розницы в Приволжье и составил список самых популярных аудиогаджетов. В этом году меломаны отдавали предпочтение бюджетным беспроводным моделям, в лидерах универсальные гарнитуры и миниатюрные аудиоколонки.

В первом полугодии текущего года покупатели аудиогаджетов в розничной сети отказались от погони за известными брендами, сосредоточившись на разумном балансе функциональности, надежности и ценовой доступности устройств. Также изменились и технологические предпочтения клиентов. Если в 2020 году 60% наушников, купленных в салонах связи Tele2 в Приволжье, были проводными, то сейчас это соотношение в корне изменилось: 70% приобретенных устройств - беспроводные.

Лидерами продаж среди наушников стали гаджеты компании Olmio (Олмио), на их долю приходится около 17% покупок. В ценовом диапазоне от 999 до 2999 клиенты чаще всего покупают беспроводные Olmio TWE-07 со светодиодной подсветкой, встроенным микрофоном и сенсорным управлением. Также в этой серии посетители выбирают более ранние модели этой серии и облегченные Olmio BTE-05.

На втором месте в рейтинге популярности остановились устройства Walker (Уолкер), их выбирают 12% покупателей. Лидером среди моделей, работающих через Bluetooth (Блютус), стал Walker WBT-12. Наушники соединяются шнуром, который не нужно подключать к смартфону, микрофоном, что позволяет использовать наушники в качестве гарнитуры, а также переключателем громкости и треков. Серия Walker H500 и ее более новые модели обеспечивает звук высокой четкости, без помех и посторонних шумов.

Востребованной остается бюджетная марка Celebrat (Селкбрат) от второй до пятой версии модельного ряда, симпатии покупателей эта гарнитура заслужила благодаря надежности, стабильной работе и максимально демократичной цене диапазоне от 390 до 590 рублей.

Среди портативных музыкальных колонок самой популярной стала модель Hoco BS30 (Хоко), ее предпочитают до 20% покупателей, используют для работы и учебы, берут с собой в поездки и во время занятий спортом на свежем воздухе. На втором месте по популярности у посетителей розничной сети Tele2 оказались сразу две модели, на каждую приходится по 10% общего объема продаж. Походная беспроводная колонка Borofone (Борофон) BR4 защищена от влаги и работает до 5 часов без подзарядки. Компактную беспроводную Canyon (Каньон) CNE-CBTSP3BO покупатели ценят за чистоту звука и миниатюрные габариты.

Ассортимент аудиогаджетов в салонах связи Tele2 постоянно обновляется с учетом потребностей клиентов. Все модели, в том числе сложные digital-устройства (диджитал) и смартфоны, можно купить в кредит, а также застраховать их от различных повреждений.