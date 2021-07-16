Житель Ижевска собирался продавать наркотики через интернет

Его осудили на семь лет лишения свободы

Жителя Ижевска признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, он действовал в группе лиц по предварительному сговору.

Установили, что подсудимый хотел достать вещества массой 198 г из тайника в Малопургинском районе. В дальнейшем мужчина собирался продавать их мелкими партиями по Удмуртии. Однако, там его арестовали сотрудники полиции.

Ижевчанину назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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