Житель Ижевска собирался продавать наркотики через интернет

Его осудили на семь лет лишения свободы
Жителя Ижевска признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, он действовал в группе лиц по предварительному сговору.
Установили, что подсудимый хотел достать вещества массой 198 г из тайника в Малопургинском районе. В дальнейшем мужчина собирался продавать их мелкими партиями по Удмуртии. Однако, там его арестовали сотрудники полиции.
Ижевчанину назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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