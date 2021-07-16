Более миллиона электронных больничных выдали в Удмуртии

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В Удмуртии оформили более миллиона электронных больничных. Как сообщает пресс-служба ФСС России по Удмуртии, около 93% всех больниц региона предоставляют населению такую возможность.

Чаще всего электронно больничный оформляли в Глазовской межрайонной и Сарапульской городской больницах, а также в ижевских городских клинических больницах №6 и №7.

За первые 6 месяцев 2021 года доля электронных листков нетрудоспособности составила около 87%. С 1 января 2022 года выдача «бумажных» больничных полностью прекратится.

Напомним, электронные листки в России начали выдавать с сентября 2017 года.

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