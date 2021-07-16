«Ижсталь» увеличила отгрузку предприятиям автопрома и машиностроения

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») по итогам 6 месяцев текущего года, поставил 29 тыс. тонн металлопродукции предприятиям автомобилестроения и 22 тыс. тонн – предприятиям машиностроения, что соответственно на 65% и 12% больше, чем в прошлом году.

Авто- и машиностроители – основные потребители продукции завода. Доля этих отраслей промышленности в общем объеме отгруженной продукции превышает 43%, а среди традиционных заказчиков немало ведущих отраслевых предприятий.

По итогам полугодия выросла отгрузка таким крупным автопроизводителям, как Группа ГАЗ – на 68%, УАЗ – на 30%, МАЗ – на 183%, МТЗ – на 29%. Среди машиностроителей наибольший рост объемов отгрузки произошел в адрес Белорецкого завода рессор и пружин, НПЦ «Пружина», Ижевского опытно-механического завода, Тихвинского вагоностроительного завода, Рубцовского завода запасных частей.

Авто- и машиностроителям завод поставляет горячекатаный, калиброванный и обточенный прокат, стальные фасонные профили высокой точности.

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