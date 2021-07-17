Карта распространения коронавируса на 17 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

На утро 17 июля выявили 143 заболевших коронавирусом Фото: pixabay.com

143 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 17 июля. 43 пациента выздоровели. К сожалению, семь человек скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 982

Глазов — 1 816

Воткинск — 1 601

Можга — 2 094

Сарапул — 1 417

Завьяловский район — 2019

Алнашский район — 671

Балезинский район — 711

Вавожский район — 331

Воткинский район — 427

Глазовский район — 391

Граховский район — 215

Дебесский район — 316

Игринский район — 852

Камбарский район — 336

Каракулинский район — 227

Кезский район — 447

Кизнерский район — 375

Киясовский район — 266

Красногорский район — 427

Малопургинский район — 522

Можгинский район — 417

Сарапульский район — 442

Селтинский район — 297

Сюмсинский район — 391

Увинский район — 1 232

Шарканский район — 612

Юкаменский район — 353

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 306

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