Карта распространения коронавируса на 17 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

На утро 17 июля выявили 143 заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com
143 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 17 июля. 43 пациента выздоровели. К сожалению, семь человек скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 982
Глазов — 1 816
Воткинск — 1 601
Можга — 2 094
Сарапул — 1 417
Завьяловский район — 2019
Алнашский район — 671
Балезинский район — 711
Вавожский район — 331
Воткинский район — 427
Глазовский район — 391
Граховский район — 215
Дебесский район — 316
Игринский район — 852
Камбарский район — 336
Каракулинский район — 227
Кезский район — 447
Кизнерский район — 375
Киясовский район — 266
Красногорский район — 427
Малопургинский район — 522
Можгинский район — 417
Сарапульский район — 442
Селтинский район — 297
Сюмсинский район — 391
Увинский район — 1 232
Шарканский район — 612
Юкаменский район — 353
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 306
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