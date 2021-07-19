ПСБ и УБРиР объединили банкоматную сеть

ПСБ и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объединили банкоматную сеть. Теперь клиенты могут вносить и снимать наличные денежные средства в банкоматах обоих банков без дополнительных комиссий.

С присоединением нового участника партнерская сеть ПСБ увеличилась более чем на 1000 банкоматов, 750 из которых оснащены устройствами cash-in с возможностью внесения наличных. Большая часть банкоматной сети УБРиР расположена в регионах Урала и Сибири.

На сегодняшний день собственная и партнерская сеть ПСБ насчитывает 9800 устройств в 3000 городах и населенных пунктах России. Партнерами сети являются Альфа-Банк, Россельхозбанк и УБРиР.

Объединение банкоматных сетей позволит повысить доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны.

Информация от партнера

ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251.