В июне индекс деловой активности бизнеса остался в зоне роста, несмотря на новые ограничения

Согласно Индексу RSBI (ЭрЭсБиАй), который в июне составил 52,7 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса остается в зоне роста, хотя и немного замедлилась по сравнению с рекордными показателями мая.

Компоненты «Кадры», «Кредиты» и «Инвестиции» снизились с максимальных значений, но остались рекордно высокими. Продажи снова ушли в зону спада по причине ухудшения ожиданий бизнеса на ближайшие три месяца.

«Отступление от пиков деловой активности мая было ожидаемым на фоне третьей волны коронавируса и введения новых противоэпидемиологических ограничений. Однако в целом показатели ведения бизнеса демонстрируют готовность предпринимателей к изменениям, связанным с пандемией, – об этом говорит сохранение Индекса в зоне роста, положительная динамика фактических Инвестиций, а также пиковый рост деловой активности среднего бизнеса, который в июне достиг 62,2 пункта», – сказал Кирилл Тихонов, вице-президент – директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

«Было очевидно, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции, деловая активность бизнеса и его ожидания снизятся. Также на это повлиял рост цен на строительные материалы и металлы. Тем не менее в июне 2021-го деловая активность в сегменте МСБ продолжила расти, но, естественно, меньшими темпами. Компоненты Кредитов и Инвестиций остались на рекордно высоких уровнях, чуть ниже максимумов. В целом это говорит о том, что бизнес стойко перенес новую волну СOVID-19 (Ковид-19). Важно сохранять рост темпов вакцинации, так как это гарантия сохранения бизнеса и деловой активности», – отметил Александр Калинин, президент «Опоры России».

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research (Маграм Маркет Ресерч)

Основные тренды

Компонента «Продажи» снова вошла в зону спада – в первую очередь из-за ухудшения ожиданий. Рост выручки в ближайшие три месяца ожидают только 26 % МСБ – это снижение на 10 % по сравнению с прошлым месяцем – а сокращать ее планируют 25 %, что хуже показателей мая на 5 %. Фактические показатели также немного снизились, но в значительно меньшей степени: рост выручки в июне отметили 18 % опрошенных предпринимателей, против 21 % в предыдущем месяце, о сокращении сказало на 2 % больше, чем в мае – 38 % бизнесменов.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «Кадры» осталась на высоких значениях, немного отступив от пиков, на 1–2 %, как по фактическим показателям, так и по ожидаемым. Снижение компоненты в основном связано с ослаблением позитивных ожиданий на ближайшие три месяца: 24 % МСБ планируют увеличивать штат и 7 % опрошенных планируют его сокращать.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «Инвестиции» немного снизилась с максимальных значений из-за ухудшения ожиданий, несмотря на рост фактических инвестиций. Увеличивали вложения в бизнес 29 % предпринимателей, что на 9 % больше, чем в мае; а сокращали –16 % опрошенных МСБ – это в два раза больше, чем в прошлом месяце.

Количество тех, кто будет инвестировать в ближайшие три месяца, сократилось на 9 % и составило 21 % от всех респондентов. Сокращать инвестиции в ближайшем будущем будут 11 % опрошенных, и это ухудшение на 6 % по сравнению с маем.

Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «Кредиты» в июне удерживает высокие позиции в основном за счет тех предпринимателей, у которых уже есть кредит, об этом сказали 16 % респондентов, что на 2 % больше, чем в прошлом месяце.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по размерам бизнеса. Деловая активность микробизнеса снова начала снижаться – индекс пытался закрепиться на нейтральном уровне, но не удержался и опустился ниже, что объясняется введением новых ограничений, от которых в первую очередь пострадали небольшие компании. Индекс в малом бизнесе чуть снизился с топовых значений, но остался выше 55 пунктов, а индекс среднего бизнеса вернулся к пикам.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по видам деятельности. Торговля и производство показали рост деловой активности в июне: оба индекса выше 50 п. Производство в большей степени восстановилось после пандемийной просадки, а торговля растет на сезонных летних продажах. Сфера услуг опустилась чуть ниже нейтрального уровня, вокруг которого колеблется начиная с февраля, что говорит о неустойчивости отрасли в ближайшее время.

Индекс RSBI по видам деятельности

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI – с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России» и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1811 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пункта означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

Информация от партнера. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251.