В Ижевске из-за упавшего дерева временно прекратили движение троллейбусов №6 и №9

Фото: архив КП

Из-за упавшего на контактную сеть дерева в Ижевске временно прекращено движение троллейбусов №6 и №9 на участке от Собора А. Невского до городка Металлургов. Об это сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ» на своей странице «ВКонтакте».

Движение организовано следующим образом:

6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. К. Либкнехта - ул. М. Горького - Собор А. Невского;

9 маршрут: Пос. Машиностроителей - ул. Клубная - ул. Новоажимова - ул. М. Горького - Собор А. Невского.

Фото: МУП «ИжГЭТ»

Владельцам ежемесячных проездных на троллейбус напомнили, что они могут использовать их для оплаты проезда в трамвае.

О сроках восстановления движения пока не сообщается.