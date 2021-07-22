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Общество22 июля 2021 17:20

Подкаст: Глава Первомайского района Ижевска отвечает на вопросы слушателей

В эфире радио «КП-Ижевск» поговорили о том, что строят у «Леруа Мерлен» и где на улице Ленина оборудуют остановку
Анна Киршина
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Глава Первомайского района Ижевска Наталья Сазонова, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов

Глава Первомайского района Ижевска Наталья Сазонова, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов

Фото: Архив КП

Общественная палата Ижевска при поддержке Медиагруппы «Центр» запустила проект «Открытая власть». В рамках проекта в эфире радио «КП-Ижевск» мы обсуждаем с главой города и руководителями районов города острые вопросы, которые волнуют жителей. Так, сегодня в студии побывала Наталья Сазонова, глава Первомайского района Ижевска и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Из нашего подкаста вы узнаете, что строят у «Леруа Мерлен» и где на Ленина оборудуют остановку.

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