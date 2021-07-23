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Общество23 июля 2021 11:44

Движение по улице Шишкина в Ижевске перекроют из-за замены трубопровода

Ремонт пройдет 24 июля с 8:00 до 22:00
Дмитрий Коренев
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Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Завтра, 24 июля на улице Шишкина в столице Удмуртии будут ремонтировать трубопровод. Как сообщает Региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Ижевске, в связи с этим дорога будет перекрыта.

С 8:00 до 22:00 нельзя будет проехать между домами по адресам Репина, 24 и Репина, 26. Работы согласованы с ГИБДД, будут установлены соответствующие временные дорожные знаки.

Компания приносит извинения за временные неудобства. Ранее мы писали о перекрытии двух улиц в районе городка Металлургов.

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