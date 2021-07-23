Завод «Ижсталь» посетили игроки одноименного хоккейного клуба

Фото: Ольга Ершова

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») побывали игроки хоккейной команды «Ижсталь» во главе с исполнительным директором клуба Евгением Лойферманом и главным тренером команды Рамилем Сайфуллиным.

Хоккеисты посетили музей трудовой и боевой славы завода, где им рассказали не только о богатой истории и традициях предприятия, но и об истоках создания хоккейной команды «Ижсталь». В производственных цехах стали свидетелями процесса выплавки стали и проката заготовки на обжимном стане Блюминг. Завершилась экскурсия на площади перед проходной «Долгий мост», где они узнали, как и почему в Ижевске появилась точная копия одного из самых известных экспонатов исторического музея-заповедника «Московский кремль» Царь-пушки и своими глазами увидели второй в городе Вечный огонь.

Фото: Ольга Ершова

Фото: Ольга Ершова

Многие хоккеисты впервые побывали на металлургическом производстве. Но судьбы некоторых из них тесно связаны с заводом. Так, Евгений Лойферман – представитель славной заводской династии. Его отец Михаил Абрамович многие годы был главным технологом «Ижстали», на заводе работали и его мама с сестрой. Отцы Рамиля Сайфуллина и старшего тренера Константина Маслюкова тоже были металлургами. Причем Отец Сайфуллина работал сталеваром как раз в том цехе, где побывали экскурсанты.

«Я впервые на заводе. Очень понравилось! Нас называют «сталеварами», но раньше я не придавал этому особого значения. Теперь знаю, что за этим словом стоит тяжелый труд. Нужно соответствовать этому высокому званию и игрой доказывать статус «сталевара», – поделился впечатлениями молодой игрок «Ижстали» Даниил Конькин.

Фото: Наталья Акилина

«После таких экскурсий ребята взрослеют, начинают более ответственно подходить к тренировочному процессу, более уважительно – к болельщикам, которые приходят на игры после тяжелого трудового дня. Завод – это одна большая команда, где все пронизано единством цели, а выполнение плана – закон. Нам есть чему поучиться у ижсталевцев», – отметил исполнительный директор хоккейного клуба «Ижсталь» Евгений Лойферман.

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