В выходные в Удмуртию поступит 23,5 тысячи доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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23 490 доз вакцины «ЭпиВакКорона» потупит в Удмуртию в выходные Об этом сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук в своем инстаграме.
«Долгожданная новость для тех, кто ждал вакцину ЭпиВакКорона. В выходные мы ожидаем поставку 23490 доз. Все они будут распределены в медицинские организации Республики в понедельник», - пишет вице-премьер.
Она отмечает, что «Спутник V» на данный момент есть во всех медучреждениях региона.
По состоянию на утро 23 июля в Удмуртии хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 272 167 человек. Полностью завершили вакцинацию 189 805 жителей региона. Всего планируют привить 693 тысячи человек.
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