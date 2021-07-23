В выходные в Удмуртию поступит 23,5 тысячи доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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23 490 доз вакцины «ЭпиВакКорона» потупит в Удмуртию в выходные Об этом сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук в своем инстаграме.

«Долгожданная новость для тех, кто ждал вакцину ЭпиВакКорона. В выходные мы ожидаем поставку 23490 доз. Все они будут распределены в медицинские организации Республики в понедельник», - пишет вице-премьер.

Она отмечает, что «Спутник V» на данный момент есть во всех медучреждениях региона.

По состоянию на утро 23 июля в Удмуртии хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 272 167 человек. Полностью завершили вакцинацию 189 805 жителей региона. Всего планируют привить 693 тысячи человек.

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