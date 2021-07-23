Карта распространения коронавируса на 23 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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146 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 23 июля. 48 пациентов выздоровели. К сожалению, 6 человек скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 18 357

Глазов — 1 885

Воткинск — 1 629

Можга — 2 149

Сарапул — 1 454

Завьяловский район — 2 035

Алнашский район — 678

Балезинский район — 715

Вавожский район — 333

Воткинский район — 456

Глазовский район — 401

Граховский район — 226

Дебесский район — 317

Игринский район — 883

Камбарский район — 356

Каракулинский район — 239

Кезский район — 455

Кизнерский район — 382

Киясовский район — 273

Красногорский район — 436

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 431

Сарапульский район — 444

Селтинский район — 300

Сюмсинский район — 430

Увинский район — 1 280

Шарканский район — 628

Юкаменский район — 357

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 308

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