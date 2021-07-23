Карта распространения коронавируса на 23 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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146 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 23 июля. 48 пациентов выздоровели. К сожалению, 6 человек скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 18 357
Глазов — 1 885
Воткинск — 1 629
Можга — 2 149
Сарапул — 1 454
Завьяловский район — 2 035
Алнашский район — 678
Балезинский район — 715
Вавожский район — 333
Воткинский район — 456
Глазовский район — 401
Граховский район — 226
Дебесский район — 317
Игринский район — 883
Камбарский район — 356
Каракулинский район — 239
Кезский район — 455
Кизнерский район — 382
Киясовский район — 273
Красногорский район — 436
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 431
Сарапульский район — 444
Селтинский район — 300
Сюмсинский район — 430
Увинский район — 1 280
Шарканский район — 628
Юкаменский район — 357
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 308
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