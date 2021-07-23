Приток реки Лып расчистят в Удмуртии

Фото: Денис Удалов

Специалисты Минприроды Удмуртии расчистят русло притока реки Лып (поселок Кез). Как сообщает на своей странице в «фейсбуке» глава ведомства Денис Удалов, это поможет предотвратить постоянные затопления поселка во время весенних паводков и дождей.

Сейчас обустраивают подъездную дорогу, а также стояночные площадки и площадки для хранения материалов. За 2021 год планируют убрать донные отложения, углубить дно и укрепить берега. Под расчистку возьмут участок длиной в 500 метров.

Фото: Денис Удалов

«Данные мероприятия позволят защитить от затопления территорию п. Кез площадью около 3 га. С удалением донных отложений и углублением дна, значительно увеличится пропускная способность ручья, а укрепление берегов предотвратит дальнейшее их разрушение», - пишет Удалов.

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