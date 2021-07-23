Гороскоп на 24 июля для ижевчан: Ракам будет непросто собраться с мыслями, а Рыбам не стоит бежать впереди паровоза

Что ожидает наших читателей в субботу Фото: pexels.com

ОВЕН

Ваши жизненные приоритеты могут показаться странными, но звезды советуют не обращать внимания и продолжать стоять на своем. Сегодня многие вещи представляют собой совсем не то, чем кажутся на первый взгляд.

ТЕЛЕЦ

Сегодня у Тельцов каждая минута на счету. Существует высокий риск отстать от поезда жизни и уже никогда его не нагнать

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют держать себя в руках и не реагировать на язвительные комментарии окружающих. Не самый благоприятный день для общения и занятий спортом.

РАК

Утром собраться с мыслями будет непросто. Большое количество отвлекающих факторов создадут иллюзию, что вы так и завершите важную задачу. Это далеко не так – после полудня вы сможете сосредоточиться на главной цели.

ЛЕВ

В отличие от Овнов, вы ощутите мощную поддержку окружающих. Еще бы – ваши идеи не только смелы, но основательны. Близкие не меньше вас будут уверены в успехе ваших начинаний.

ДЕВА

Сегодня хорошо бы заняться чем-то новым, чем-то, чего вы никогда не делали. Только так вы сможете побороть хандру и лень.

ВЕСЫ

Благоприятный день для общения. Вы будете очень убедительны. Вы сможете затолкать в уши окружающих любую ложь в обход всех защитных систем. Стоит этим воспользоваться.

СКОРПИОН

Мелкие задачи вы будете щелкать как семечки, а вот за большие лучше сегодня не браться. Окружающие будут ждать от вас помощи – и звезды не советуют их игнорировать.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вас ожидает восхитительная нервотрепка Звезды проверяют вашу психику на устойчивость. Достойно пройдите это испытание.

КОЗЕРОГ

Относительно ровный день. Утро обещает быть чуть более позитивным, но и дальше благоприятные тенденции будут превалировать над негативными.

ВОДОЛЕЙ

Количество удачных и неудачных совпадений сегодня зашкаливает. Его величество случай сегодня будет как радовать вас, так и огорчать. Возможны неожиданные перемены на любовном фронте.

РЫБЫ

Сегодня нельзя торопиться. К важным делам нужно подготовиться заранее. В целом вас ждет многообещающий день, но бегите впереди паровоза.

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