Еще восемь человек скончались в Удмуртии от коронавируса

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 38 982 случая коронавируса Фото: Амир Закиров

На утро 24 июля в Удмуртии выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, в числе заболевших 16 детей до 14 лет и 34 человека старше 65 лет. Сейчас в больницах 181 пациент находится в тяжелом состоянии. За сутки выписали 48 жителей. С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 38 982 случая коронавируса, выздоровело 33 223 человека.

По данным оперштаба на 24 июля, подтверждено восемь летальных случаев. Скончались шесть женщин 61, 68, 69, 70 и 74 лет и двое мужчин, которым было 49 и 81 год. Всего в регионе зарегистрирован 601 летальный исход у жителей с COVID-19 (КОВИД-19).

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